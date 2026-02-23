Selección peruana enfrentará a Senegal y Honduras en marzo

Los amistosos marcarán el inicio del nuevo proceso deportivo de la selección peruana bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

El inicio de una nueva era de la mano de Mano Menezes está a punto de iniciar. La Federación Peruana de Fútbol enfrentará a Senegal y Honduras en la fecha FIFA programada para el mes de marzo.

Así lo confirmó la selección peruana a través de sus redes sociales. Cabe resaltar que estos encuentros se disputarán en Europa y marcarán el inicio de la preparación rumbo al Mundial 2030, con el objetivo de evaluar jugadores y consolidar el funcionamiento del equipo.

Además, estos encuentros marcarán el debut de la era Menezes en el banquillo bicolor, generando expectativa por la convocatoria y los posibles cambios que pueda realizar, luego de anunciar su intención de iniciar un proceso de renovación y apostar por jóvenes talentos.

PRÓXIMOS PARTIDOS

El primer desafío será contra la selección de Senegal, actual campeona de la Copa Africana de Naciones. El encuentro se disputará el 28 de marzo a las 11 de la mañana (hora peruana) en el Stade de France.

Días después, en España, la bicolor se medirá contra Honduras el martes 31 de marzo en el Estadio Municipal Butarque de Madrid a partir de la 1 de la tarde (hora peruana). Ambos partidos buscan iniciar con pie derecho el nuevo proceso que nos permita volver a una Copa del Mundo.