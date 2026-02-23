¡Con apoyo de la hinchada!: Entradas agotadas para el partido contra 2 de Mayo

El duelo clave para el conjunto celeste se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde contará con el respaldo total de su hinchada.

Sporting Cristal enfrentará un partido trascendental este martes cuando, en condición de local, enfrente a 2 de Mayo por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, el cual en la ida quedó empatado 2 - 2.

Tras el amargo empate en Paraguay, el equipo dirigido por Paulo Autuori está obligado a ganar para mantenerse en competencia en torneos internacionales. El encuentro se disputará en el Estadio Miguel Grau, debido a que el Estadio Nacional no se encuentra disponible.

CON APOYO DE LA HINCHADA

El hincha de Sporting Cristal no es ajeno a la situación y al complejo partido que enfrentará su escuadra, por eso agotaron todas las entradas que se encontraban disponibles en el recinto del Callao.

Esta noticia la comunicó el club cervecero mediante sus redes sociales, donde agradeció el apoyo incondicional de sus hinchas. "¡Siempre voy a todos lados, no me importa el horario…! Este martes el Miguel Grau estará lleno de hinchas celestes para apoyar a nuestros colores… ¡que el aliento de las tribunas sea total!", publicó el cuadro celeste.