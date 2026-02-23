UEFA suspende a Gianluca Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinícius

La UEFA anunció este lunes la suspensión provisional del delantero argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, por presuntos insultos racistas al brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, durante el partido de ida de los playoffs de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones.

El organismo europeo decidió que el jugador no estará disponible para el encuentro de vuelta del miércoles mientras continúa la investigación por "conducta discriminatoria", según informó en un comunicado oficial.

El delantero madridista acusó a Prestianni de haberle llamado "mono" en el partido disputado en Lisboa, luego de que Vinícius celebrara con un baile el único tanto del encuentro. El argentino negó las acusaciones y recibió el respaldo de su club, aunque su compañero de selección y actual jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró que el argentino "llamó mono cinco veces a Vinícius" y que "no merece jugar la Liga de Campeones".

Posibles sanciones si se confirma acusación

Si la UEFA encuentra culpable a Prestianni de proferir insultos racistas, la sanción mínima para el delantero argentino será de 10 partidos de suspensión, según el reglamento del organismo europeo. La medida cautelar adoptada no afectará a cualquier decisión que los órganos disciplinarios puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso.

Declaraciones de Mourinho y Arbeloa

El entrenador del Benfica, José Mourinho, quien también está sancionado para el partido de vuelta tras ser expulsado en Lisboa, criticó a Vinícius al considerar que había provocado al público y a los jugadores con su celebración, y negó que el Benfica sea un club racista. Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, declarado admirador de Mourinho, rechazó la postura del técnico portugués y dijo que "No podemos poner a la víctima como provocadora, nada de lo que ha hecho justifica un acto racista".