Pablo Guede revela por qué no juega Pedro Aquino: “Hay un tema que me da temor”

El técnico de Alianza Lima explicó que la ausencia del volante responde a una decisión personal vinculada a su rodilla, pese a que el jugador asegura estar al 100 % y sin lesiones.

El entrenador blanquiazul, Pablo Guede, se pronunció sobre la situación de Pedro Aquino, quien no ha sido considerado en los recientes compromisos del cuadro victoriano. En conferencia de prensa, el estratega argentino dejó en claro que la decisión pasa por un tema estrictamente suyo y no por problemas disciplinarios o de rendimiento.

“Es el único jugador que no jugó conmigo. Cero problemas con él, es un tema mío por el tema que él tiene en la rodilla”, señaló Guede, dejando entrever que su preocupación está relacionada con el estado físico del mediocampista. A pesar de ello, destacó el compromiso del futbolista durante los entrenamientos y su esfuerzo por ponerse al nivel del resto del plantel.

“Él sabe que está haciendo un esfuerzo tremendo para estar al nivel de los compañeros, aparte es un jugador que me gusta, pero hay un tema que no me animó”, agregó el técnico de 51 años, quien admitió que continúa evaluando la posibilidad de darle minutos en los próximos partidos. “Él se siente bien, pero hay un tema que me da temor, tiene que seguir entrenando”, puntualizó.

DESCARTÓ TENER LESIÓN

Por su parte, Aquino descartó tener alguna lesión. A su salida del estadio Alejandro Villanueva, el exjugador del América de México aseguró estar en óptimas condiciones. “No estoy lesionado, todo bien. Yo estoy al 100 %. No lo sé (sobre no jugar). Es decisión del técnico”, afirmó el volante, dejando claro que su ausencia responde únicamente a una determinación técnica.