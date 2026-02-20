¿Neymar se retira del fútbol? Delantero sorprende con declaraciones sobre su futuro

Neymar no descarta retirarse del fútbol tras terminar su etapa en Santos, poniendo en duda su presencia para la próxima Copa del Mundo.

El futuro de uno de los cracks de fútbol está en tela de juicio y ha puesto en vilo a sus fanáticos a nivel mundial. Neymar Jr. dejó abierta la posibilidad de retirarse de las canchas al término de su contrato con Santos.

El delantero que acaba de celebrar sus 34 años considera esta una posibilidad ante las constantes lesiones que ha sufrido últimamente y que no lo han dejado mostrar su verdadero nivel en el campo de juego.

La posible salida de Neymar cae como un balde de agua fría para la selección brasileña, ya que la presencia de uno de sus principales figuras estaria en duda para el Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

NEYMAR PLANEA SU RETIRO

A pesar de haber retornado recientemente a los campos de juego tras superar una lesión en la rodilla, “Ney”, en declaraciones a Cazé TV, expresó lo que significa esta temporada para él y sus intenciones de dejar la actividad profesional debido a su mal estado físico y mental. "No sé qué pasará el próximo año. Puede que llegue diciembre y decida retirarme. Es algo que nacerá de mi corazón", expresó el ex Barcelona.

En ese sentido, el delantero señaló que irá paso a paso en los próximos meses y añadió que no tiene asegurado un lugar en la selección para la próxima Copa del Mundo, pero que la chance del retiro es algo que tiene muy presente.