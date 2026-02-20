Henry Quinteros cuestiona desempeño de Pablo Guede en Alianza Lima

Exjugador cuestionó las decisiones del comando técnico de Guede que lo llevaron a la eliminación de la copa y lo vienen perjudicando en la Liga 1.

Ante un mal arranque de temporada de Alianza Lima de la mano del técnico argentino Pablo Guede y sumándole a eso los problemas de indisciplina a inicios de año, ha hecho que empiecen a generarse las dudas sobre el planteamiento de juego del estratega.

La eliminación sorpresiva en la Copa Libertadores y alineaciones erróneas en la Liga 1 han llevado a la confusión de sus jugadores al asignarles funciones diferenciadas en el campo de juego.

Por ello, Henry Quinteros, exjugador del cuadro íntimo, salió a opinar sobre el desempeño del técnico argentino y cuestionó su idea de juego y las malas decisiones que han llevado al momento actual de Alianza Lima.

CUESTIONÓ PLANTEAMIENTO DE QUINTERO

En conversación con Radio Ovación, Quinteros cuestionó sus malas decisiones en el planteamiento al alinear jugadores fuera de sus posiciones naturales. “En lo personal, me gusta ubicar a los jugadores en las posiciones donde mejor se desempeñan. Sin embargo, considero que existen cuestiones relacionadas con lesiones y cargas que el cuerpo técnico evalúa a diario", indicó.

Asimismo, también mostró comprensión por algunas decisiones, ya que indicó que el técnico tiene un plantel recortado por lesiones de jugadores y sumando la salida de tres jugadores titulares por temas extradeportivos. "Hay que ponernos del lado del comando técnico; los tres jugadores que salieron eran titulares. En estos meses han ocurrido muchas cosas en Alianza, por eso se ha generado esta inestabilidad. La eliminación fue el detonante para que las cosas sigan mal, pero en resultados están cerca del puntero", agregó.