Alianza Lima derrota con autoridad a la San Martín y clasifica a semifinales del Sudamericano de vóley

El club peruano Alianza Lima consolidó su liderazgo en el Grupo A del Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras vencer por 3-1 a la Universidad San Martín. El encuentro, disputado entre representantes nacionales, se resolvió con parciales de 21-25, 25-10, 25-17 y 25-19 a favor del conjunto blanquiazul.

El equipo íntimo comenzó en desventaja al ceder el primer set, pero reaccionó con contundencia en los tres siguientes, imponiendo mayor eficacia ofensiva y solidez en bloqueo. La diferencia en el segundo parcial (25-10) marcó un punto de quiebre en el desarrollo del partido y permitió a Alianza Lima encaminar la remontada.

Tabla del Sudamericano de Clubes 2026: Alianza Lima lidera el Grupo A

Con este resultado, Alianza Lima sumó seis puntos y quedó en el primer lugar de su serie, mientras que la Universidad San Martín no registra unidades a falta de un partido. El grupo lo completa Club Banco República, que también forma parte de la llave. El formato del torneo establece que los líderes de cada grupo y el mejor segundo avanzan a las semifinales.

La victoria no solo reafirma el buen momento del cuadro victoriano, sino que lo posiciona con ventaja de cara a la definición de la fase inicial. De mantener el rendimiento mostrado tras la reacción ante la San Martín, el equipo peruano continuará en la lucha por el título continental.