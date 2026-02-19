¡A pocos días!: Luis Abraham se pierde el partido contra Universitario de Deportes

El conjunto rimense llega al clásico con una baja importante en la defensa, pero con el regreso de Cristopher Gonzales, quien superó una lesión.

Lo sufren en el Rímac. Sporting Cristal, que en condición de local enfrentará este fin de semana a Universitario de Deportes, en el encuentro más esperado por la fecha 4 del Torneo Apertura Liga 1 Te Apuesto.

Asimismo, el cuadro dirigido por Autori no podrá contar con una de sus piezas fundamentales en la defensa, ya que aún no se ha recuperado de una lesión que la viene arrastrando desde la temporada anterior.

LUIS ABRAHAM NO SE RECUPERA

Las malas noticias llegan desde La Florida, ya que el cuadro celeste ha confirmado que ha sufrido una baja sensible para dicho encuentro. Se trata de Luis Abraham, quien no se recupera aún al 100% del desgarro muscular, lesión que la viene arrastrando desde los play off contra Alianza Lima de la temporada pasada.

Asimismo, el zaguero espera recuperarse, por lo cual realizará los trabajos respectivos para estar lo más antes posible a las órdenes de Paulo Autori, tanto para el Torneo Apertura como para la Copa Libertadores.

CRISTAL RECUPERA JUGADOR CLAVE

No todo son malas noticias para Sporting Cristal, ya que a pocos días de disputar un encuentro decisivo para seguir sumando puntos y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, recupera a una de sus piezas clave como lo es Christofer Gonzales.

El popular “Canchita” se recupera de una fisura en el pie derecho que lo mantuvo alejado de las canchas; ahora podrá estar a disposición del comando técnico como una opción para el encuentro clave.