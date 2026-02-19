Campeona nacional de buceo muere tras ser atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

El trágico accidente ocurrió la noche del martes, alrededor de las 11:30 p.m., en la avenida Camino Real, frente a la sede del Lima Golf Club.

El deporte peruano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera, seleccionada nacional de apnea (buceo libre), quien perdió la vida la madrugada del miércoles 18 de febrero, luego de haber sido atropellada por un automóvil en el distrito de San Isidro.

El trágico accidente ocurrió la noche del martes, alrededor de las 11:30 p.m., en la avenida Camino Real, frente a la sede del Lima Golf Club. De acuerdo con los primeros reportes, la joven deportista se encontraba realizando actividad física cuando fue embestida por un vehículo, en circunstancias que aún son materia de investigación.

CHOFER SE DIO A LA FUGA

Según informaron diversos medios locales, el conductor del automóvil se habría retirado del lugar sin prestar auxilio. Marzano Noguera fue trasladada de emergencia a un centro de salud; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, fue declarada fallecida horas después.

La Policía Nacional del Perú inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable del accidente. En relación con el caso, la periodista Marisel Linares señaló públicamente que el vehículo involucrado figura registrado a su nombre, aunque precisó que no se encontraba conduciendo y que el automóvil ya no estaba en su posesión.

A través de un comunicado, Linares indicó que desde setiembre del año pasado el vehículo se encontraba en poder de una tercera persona, quien —según afirmó— deberá afrontar el proceso legal que corresponda.

La noticia ha generado consternación en la comunidad deportiva. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la deportista. “Nos unimos en oración y solidaridad al dolor de su familia, seres queridos y de toda la comunidad deportiva”, manifestó la institución.

Por su parte, la Federación Deportiva Peruana de Actividades Subacuáticas – Apnea destacó el legado de Marzano Noguera, resaltando su compromiso y pasión por la disciplina. “Gracias por tu entrega, tu ejemplo y tu pasión por el deporte, Lizeth. Siempre en nuestra memoria y corazones”, señaló la entidad.

La Agencia Americana de Apnea (FGC) también lamentó profundamente la pérdida de quien fuera su instructora. En un mensaje difundido en redes sociales, la organización recordó a la deportista como una atleta destacada y una persona de gran calidad humana.

“Liz fue una gran atleta de la selección nacional de apnea del Perú, una apasionada de este deporte y un ejemplo de entrega, disciplina y superación personal. Su trágica partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones”, expresó la institución.

Las investigaciones continúan mientras familiares, amigos y la comunidad deportiva despiden a Lizeth Marzano Noguera, cuyo fallecimiento enluta al deporte nacional.