Polideportivo Lucha Fuentes es sede del Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026

Con una moderna infraestructura, el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador del Instituto Peruano del Deporte (IPD), es la sede del torneo internacional de vóley de equipos más importante de la región: el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026, que se desarrolla del 18 al 22 de febrero, organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Participan nueve clubes de seis países, que buscarán las dos plazas asignadas para el Campeonato Mundial Femenino de Clubes 2026 de la FIVB (Federación Internacional de Voleibol).

Entre ellos estarán tres clubes peruanos: Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín. También representantes de Brasil (Sesi Vôlei Bauru y Osasco São Cristóvão Saúde), Chile (CD Boston College Voleibol), Uruguay (Club Banco República), Bolivia (Club Olympic Cochabamba) y Ecuador (Club UVIV Guayaquil).

El primer partido fue entre Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) y Club Olympic Cochabamba (Bolivia).

Este recinto de alto rendimiento fue construido para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. También albergó los recientes Juegos Bolivarianos 2025, y es la sede principal de la Liga Peruana de Vóley Femenino.

Además, fue sede del Mundial de Voleibol Femenino Sub-17 de 2024, y está situado al lado de la Villa Panamericana, donde se alojaron atletas durante Lima 2019.