Brasil se enfrentará a Egipto en partido amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Brasil disputará un partido amistoso contra Egipto el próximo 6 de junio en el estadio Huntington Bank Field de Cleveland, en Estados Unidos, como parte de su preparación final para el Mundial 2026.

El encuentro ante el combinado africano, también clasificado a la Copa del Mundo, será el último test del equipo dirigido por Carlo Ancelotti antes de su debut en el Grupo C frente a Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Amistosos en Estados Unidos y Brasil

La Canarinha iniciará su fase final de preparación en marzo con dos amistosos ante Francia y Croacia, también en territorio estadounidense. Antes de viajar a Estados Unidos para el duelo ante Egipto, el combinado brasileño tiene previsto despedirse de sus aficionados el 31 de mayo en un amistoso contra Panamá en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Convocados se conocerían el 19 de mayo

El técnico italiano tiene previsto dar a conocer la lista definitiva de jugadores que representarán a Brasil en la Copa del Mundo el próximo 19 de mayo. La pentacampeona del mundo disputará la primera fase del torneo en Estados Unidos, una de las tres sedes del Mundial junto con México y Canadá. Tras su debut ante Marruecos, la 'Canarinha' enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará la fase de grupos ante Escocia el 24 de junio en Miami.

Rival de peso con figuras de talla mundial

El combinado egipcio es la selección más laureada de África con siete títulos de la Copa Africana de Naciones. Entre sus filas cuenta con estrellas de renombre mundial como Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mahmoud Trézéguet y Mostafa Mohamed, lo que garantiza un exigente examen para la Canarinha en su última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo. El escenario del compromiso será el estadio Huntington Bank Field, con capacidad para unos 67 mil espectadores.