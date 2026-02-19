Vinicius Jr vuelve a denunciar racismo en Europa y la FIFA exige investigación inmediata

La UEFA Champions League quedó nuevamente bajo el foco internacional tras la denuncia de Vinicius Jr por un presunto insulto racista durante un partido, un episodio que generó tensión en el campo y motivó la inmediata reacción del máximo organismo del fútbol mundial.

Se paralizó el partido

De acuerdo con los reportes, el atacante brasileño del Real Madrid reaccionó visiblemente molesto en medio del encuentro y se dirigió al árbitro para denunciar lo sucedido tras un cruce con el joven futbolista argentino Gianluca Prestianni, quien habría proferido el agravio. La escena provocó un clima tenso entre los jugadores y obligó a detener momentáneamente el desarrollo normal del juego.

Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre el contenido exacto del insulto, el caso encendió las alarmas por tratarse de un nuevo episodio vinculado al racismo en el fútbol europeo. La situación adquiere mayor relevancia por los antecedentes del propio Vinicius Jr, quien ha denunciado en varias oportunidades hechos similares en distintas competiciones del continente.

FIFA pide investigar y reforzar protocolos

La reacción no tardó en llegar desde la FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, se pronunció sobre el caso y pidió que se investigue a fondo lo ocurrido, remarcando que el fútbol no puede tolerar actos de discriminación. El dirigente insistió en que los protocolos contra el racismo deben cumplirse con rigor, especialmente en torneos de alto impacto como la Champions League.

El pronunciamiento del organismo internacional aumenta la presión sobre los organizadores del torneo y las autoridades disciplinarias, que ahora deberán esclarecer los hechos y determinar si corresponde aplicar sanciones. El episodio vuelve a colocar a Vinicius Jr en el centro de un debate recurrente sobre el racismo en el deporte y la eficacia de las medidas adoptadas para erradicarlo del fútbol profesional.