Dura sanción para Pablo Lavandeira tras encarar al árbitro en duelo ante Juan Pablo II

Tras disputarse un intenso y emotivo encuentro en Chongoyape entre Juan Pablo II y FC Cajamarca, una acción que parecía quedar como una simple anécdota del partido terminó perjudicando seriamente al conjunto cajamarquino.
Días después de disputado el encuentro, el equipo dirigido por Carlos Silvestri fue notificado con una sanción de cuatro fechas para su delantero Pablo Lavandeira, debido a una falta disciplinaria cometida durante el compromiso.
DURA SANCIÓN
Se notificó que el mediocampista fue sancionado con cuatro fechas de suspensión tras los incidentes cometidos en la primera jornada del Torneo Apertura, partido el cual terminó empatado 3-3.
Esta sanción se produjo luego de que Pablo Lavandeira protagonizara un tenso momento al encarar al cuarto árbitro en señal de protesta, donde puso en tela de juicio lo que viene sucediendo en el fútbol peruano. Las imágenes captadas a ras de campo evidenciaron su notoria molestia frente a los fallos del juez y rápidamente se viralizaron en redes sociales. Dicho comportamiento fue evaluado y llevado a instancias disciplinarias de la Liga 1.
SENSIBLE BAJA
La sanción impuesta supone un golpe sensible para FC Cajamarca, debido a la importancia que tiene Lavandeira dentro del plantel, donde venía siendo una pieza clave en el esquema del entrenador.