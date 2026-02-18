FC Cajamarca sufre duro golpe: pierde por tres meses a su arquero Jonathan Medina

El guardameta sufrió una lesión en la mano derecha en el arranque del Apertura y fue operado con éxito. Carlos Junior Mosquera asumirá la responsabilidad en el arco.

El inicio del Torneo Apertura dejó una noticia negativa para FC Cajamarca. Su arquero titular, Jhonatan Medina, sufrió una fractura en la mano derecha durante el empate frente a Juan Pablo II y estará fuera de las canchas entre dos y tres meses. La lesión obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

De acuerdo con el parte médico difundido por la institución, la operación fue exitosa y no se presentaron complicaciones. El guardameta iniciará en los próximos días un proceso integral de recuperación que incluirá sesiones de fisioterapia, trabajos específicos de fortalecimiento y seguimiento constante para evaluar su evolución.

En el club señalaron que acompañarán de cerca al futbolista durante todo el proceso, con el objetivo de que pueda regresar en óptimas condiciones y sin riesgo de recaídas. La ausencia de Medina supone una baja importante para el equipo cajamarquino en las primeras fechas del campeonato.

CARLOS JUNIOR MOSQUERA

Ante este panorama, el arco será defendido por el colombiano Carlos Junior Mosquera, quien cuenta con trayectoria en equipos como Always Ready, Patriotas, Deportivo Pasto y Tigres FC. Actualmente, FC Cajamarca marcha en el puesto 14 con dos puntos y este sábado recibirá a Melgar a la 1:00 p.m., en busca de su primer triunfo del torneo.