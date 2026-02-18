Paulo Autuori molesto tras empate de Cristal ante 2 de Mayo: “El partido era para ganarlo con facilidad”

El técnico celeste cuestionó el planteamiento del rival y los insultos desde la tribuna en Paraguay. Sporting Cristal definirá la llave el 24 de febrero en el Callao.

El entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, expresó su molestia tras el empate 2-2 frente a 2 de Mayo en Paraguay por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El técnico consideró que su equipo tuvo el control del partido y debió llevarse la victoria a Lima. “El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos”, señaló en conferencia de prensa.

Autuori remarcó que el conjunto paraguayo apostó por un juego directo y destacó que el guardameta celeste tuvo escasa participación. Aun así, reconoció el esfuerzo del rival y el ambiente vivido en el estadio. “Felicité a 2 de Mayo por la clasificación histórica y reconozco al público que estuvo aquí emocionado. El hincha lo puede pasar todo”, añadió el estratega.

En otro momento, el entrenador brasileño criticó los constantes insultos provenientes de la tribuna local. “Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto”, enfatizó.

SE VIENE UNIVERSITARIO

Sporting Cristal ahora deberá enfocarse en su duelo ante Universitario de Deportes por la cuarta fecha de la Liga 1, antes de disputar la revancha frente a 2 de Mayo este martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao, que cuenta con capacidad para 17 mil espectadores. Allí se definirá al clasificado a la siguiente fase del torneo continental.