William Carvalho estuvo cerca de llegar a Universitario: Álvaro Barco reveló por qué se cayó el fichaje

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, aclaró una de las interrogantes que en los últimos días azotó la tienda crema. En el programa Tiempo Crema, el dirigente fue consultado por William Carvalho y si realmente estuvo en los planes del cuadro crema para esta temporada.

El director deportivo de la “U” manifestó que sí hubo un acercamiento por medio de un tercero, quien recomendó como una posibilidad al jugador portugués, quien había terminado contrato con Pachuca de la Liga MX y que quería buscar un próximo destino.

HUBO ACERCAMIENTO

Asimismo, Barco indicó que sí existió un contacto con el entorno del jugador; sin embargo, en ese momento la prioridad del club era la nacionalización de Riveros y Di Benedetto. Además, explicó que el futbolista portugués tenía pretensiones económicas elevadas, lo que terminó siendo un impedimento para el cuadro merengue. “Sí lo ofrecieron al club, pero el cupo de extranjeros estaba complicado por lo que venía pasando, ya que estábamos esperando a que se nacionalicen los dos (Williams Riveros y Matías Di Benedetto), pero es verdad que por el tema económico también era muy complicado”, indicó Barco

El directivo crema destacó las virtudes futbolísticas de Carvalho, pero subrayó que la decisión final siempre va condicionada por la viabilidad económica del club; siempre será el lado económico. “Ya la plantilla estaba ciertamente cerrada. Siempre digo yo que, cuando se trata de un jugador sumamente diferente, siempre las puertas están abiertas, pero que tiene que ir acorde a un tema económico”, explicó.

NO COMETERÁN LOCURAS

Por otro lado, recalcó que la política del club es actuar con responsabilidad y que las prioridades de la administración crema están enfocadas en otros aspectos, por lo que no cometerán locuras en un fichaje. “En ese sentido, no soy partícipe de hacer propuestas económicas que tengan recursos variables y que estén condicionados. Creo que tenemos que ser serios en ese sentido. Si bien es cierto que siempre hay alguna apuesta y cierto riesgo, tampoco vamos a ir hipotecando al club”, concluyó.