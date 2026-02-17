Alexander Callens sueña con su despedida en Sport Boys tras problema al corazón

Alejado de las canchas desde 2024, el defensor peruano expresó que trabaja en su recuperación con la ilusión de volver al fútbol y cerrar su carrera en Sport Boys.

En febrero de 2025, Alexander Callens, quien militaba en el AEK Atenas de la liga griega, tuvo que anunciar su alejamiento de las canchas tras presentar una ligera alteración cardiaca, la cual lo ha llevado a estar varios meses sin poder jugar y que hasta la actualidad no tiene fecha de retorno.

El club griego informó en su momento sobre el problema de salud del defensor de 33 años, precisando que se le detectó “una alteración en la función cardíaca”. Desde entonces, el jugador fue sometido a diversos exámenes médicos y permaneció en observación.

RECUPERACIÓN Y DESEO

Asimismo, en recientes declaraciones a través de sus redes sociales, señaló que está enfocado en recuperarse por completo y que informará oportunamente a sus seguidores cuando pueda volver a las canchas. "Primero estoy priorizando mi salud, y una vez que esté al 100%, ahí voy a volver. No se preocupen, se van a enterar cuando vuelva”, indicó.

Por otro lado, también expresó su deseo por retirarse en Sport Boys, club con el que hizo su debut de manera profesional en el año 2011. "Yo he dicho que en mi Boys me quiero retirar yo, quiero jugar ahí. Toda la vida rosado, yo soy lo que soy gracias al Sport Boys", finalizó.