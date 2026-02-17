Técnico de Deportivo Cali tras destacada actuación de Gallese: “No me gusta que mi arquero sea figura”

En conferencia de prensa, Alberto Gamero destacó la jerarquía y la seguridad que transmite Gallese, aunque dejó en claro que su equipo debe mejorar en el aspecto defensivo.

El arquero Pedro Gallese volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano tras una brillante actuación que permitió el triunfo 1-0 de Deportivo Cali frente a Atlético Nacional. Una espectacular doble atajada del peruano en un tramo decisivo del encuentro fue clave para mantener la ventaja y asegurar tres puntos vitales.

El rendimiento de Gallese no pasó desapercibido para el comando técnico. En conferencia de prensa, Alberto Gamero destacó la jerarquía y la seguridad que transmite Gallese, aunque dejó una reflexión que marcó la pauta. “A veces digo que ahí están los tres puntos con las jugadas de Pedro, pero lo ideal es que el equipo no dependa de que el arquero sea figura”, señaló.

Gamero explicó que su incomodidad no pasa por el nivel del guardameta, sino por los errores colectivos que obligan a constantes intervenciones defensivas. “Me gusta que el arquero aparezca cuando debe hacerlo, no que nos estén llegando seguido”, agregó, dejando en claro que su objetivo es un Deportivo Cali más equilibrado y dominante.

LE DEDICÓ TRIUNFO A SU DT

Al finalizar el partido, Gallese fue aplaudido por la hinchada y no dudó en dedicar el triunfo a su entrenador, hoy cuestionado por la irregular campaña del club. “Este triunfo es para el profesor Gamero”, afirmó el peruano, quien también resaltó el trabajo semanal detrás de su doble atajada. Ahora, el cuadro caleño se alista para visitar a Atlético Bucaramanga.