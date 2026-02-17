Paulo Dybala revela que Cristiano Ronaldo usa un curioso producto peruano antes de los partidos

La vida de Cristiano Ronaldo está llena de rituales y costumbres antes de cada partido, como ocurre con muchos futbolistas profesionales. Sin embargo, hay una que llama la atención por su vinculación con un objeto originario de Perú. En una reciente entrevista, Paulo Dybala, ex compañero de Ronaldo en la Juventus, desveló una curiosa anécdota sobre el uso de un termo peruano por parte del astro portugués, que se ha convertido en uno de sus accesorios más singulares.

El mate y el termo peruano en las rutinas de CR7

Durante su tiempo en la Juventus, Ronaldo sorprendió a sus compañeros con su hábito de tomar mate, una costumbre asociada principalmente a Argentina y Uruguay. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Dybala fue el termo que utilizaba Cristiano: un recipiente de origen peruano, con rasgos andinos, mucho más grande que los termos comunes que usan los argentinos. "Era gracioso, porque tenía un termo medio peruano que tenía cosas de Perú. Era muy diferente al de nosotros", comentó Dybala, quien recordó cómo Ronaldo se reía de la situación mientras compartían momentos previos a los partidos.

A pesar de no saber exactamente si la afición de CR7 por el mate tiene alguna relación con su pareja, Georgina Rodríguez, quien es argentina, Dybala no dudó en bromear al respecto: "No tiene pinta de tomar mate, pero en esa época, él ya era una estrella absoluta", agregó entre risas.

Tras su salida de la Juventus, Cristiano Ronaldo continuó su carrera en Al-Nassr, en la Saudi Premier League, donde firmó un contrato millonario por 200 millones de euros por temporada. Sin embargo, su llegada a Arabia Saudita no ha sido tan exitosa como esperaba, ya que no ha logrado conquistar títulos con su club y ha mostrado signos de incomodidad con la estructura del fútbol saudí. Pese a esto, su productividad goleadora sigue siendo impresionante, y se acerca a alcanzar los mil goles con su actual equipo.

Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, Ronaldo encara lo que podría ser su última participación en el torneo, con la esperanza de dejar una huella imborrable en la historia del fútbol. A sus 41 años, se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo con Portugal, dispuesto a alcanzar su máximo potencial en su última gran oportunidad para brillar a nivel internacional.