Pedro Aquino rompe su silencio por falta de minutos en Alianza Lima

El volante peruano aseguró estar en óptimas condiciones físicas y atribuyó su ausencia a que no se debe a alguna lesión, sino a una decisión técnica.

Uno de los fichajes que más ilusión trajo en el 2025 fue Pedro Aquino, cuya expectativa era alta por su largo recorrido en el fútbol mexicano. Sin embargo, actualmente el volante nacional se ha convertido en una de las grandes incógnitas, ya que no ha debutado aún en la temporada 2026.

Esto ha encendido las alarmas, ya que el jugador manifiesta encontrarse bien físicamente, pero fuera de los planes del entrenador argentino Pablo Guede, tanto para la Liga1 como para la Copa Libertadores.

ROMPIÓ SU SILENCIO

En las últimas horas creció la tensión cuando la “Roca” declaró sobre su estado físico, siendo tajante al señalar que se encuentra en óptimas condiciones. “No tengo ninguna lesión, estoy bien. Estoy al 100%”, declaró.

Asimismo, el volante responsabilizó de su inactividad al comando técnico, ya que no se debe a temas médicos como se venía informando, sino a una decisión premeditada por Guede. “Si no juego es por decisión del técnico”, concluyó.

ÚLTIMO PARTIDO DE AQUINO

Cabe resaltar que Aquino fue titular al inicio de temporada cuando Alianza Lima enfrentó a Independiente por la Serie Río de la Plata en Uruguay. También disputó pocos minutos contra Inter de Miami y no volvió a pisar el terreno de juego. Todo indica que el desempeño de Aquino no fue del agrado del técnico argentino, que desde ahí decidió no contar más con él.

Tras esta situación, se espera que vuelva a tener minutos cuando este fin de semana Alianza Lima enfrente a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Cabe resaltar que vienen de un empate contra Alianza Atlético de Sullana, por lo cual necesitan el triunfo para seguir escalando en la tabla de posiciones.