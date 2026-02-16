Miguel Araujo sobre enfrentar a 2 de Mayo: “Nosotros somos Sporting Cristal”

El defensor celeste pidió humildad y confianza de cara al duelo ante el cuadro paraguayo, que viene de eliminar a Alianza Lima, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal se prepara para un exigente desafío internacional. El conjunto rimense visitará este martes a 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en un duelo clave en la búsqueda de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori llega motivado tras su reciente triunfo ante Juan Pablo II por la Liga 1, resultado que fortaleció el ánimo del plantel antes de su viaje a Paraguay. El encuentro se disputará en el Estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

En la antesala del compromiso, Miguel Araujo destacó la importancia de afrontar el partido con mesura, pese a que el rival viene de dar el golpe al eliminar a Alianza Lima. “Tenemos que confiar en el trabajo que hemos hecho en estos últimos días y vamos con la humildad e ilusión de hacer un gran partido. Nosotros somos Sporting Cristal y debemos preocuparnos más en nosotros mismos”, señaló el defensor.

DESTACA LA DEFENSA

Finalmente, Araujo resaltó el crecimiento defensivo del equipo tras mantener el arco en cero en la última jornada del torneo local. “Venimos mejorando, encontrándonos como grupo y eso se reflejó en el último partido. Era algo que el comando técnico nos pedía y vamos por buen camino”, concluyó el zaguero celeste, con la mira puesta en lograr un resultado positivo como visitante.