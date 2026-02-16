Hernán Barcos rompe su silencio tras polémica con FC Cajamarca

El delantero aclaró que ya no cumple funciones administrativas en el club y aseguró que la situación contractual de sus compañeros depende de la dirigencia.

Ante la polémica generada por dos jugadores del club FC Cajamarca por incumplimiento de pagos, el exdelantero de Alianza Lima se refirió a la situación y aclaró el rol que desempeña actualmente.

Hernán Barcos, futbolista del cuadro cajamarquino, recién ascendido esta temporada, se pronunció sobre la situación de sus compañeros Nilson Loyola y Emanuel Páucar, quienes aún no han sido inscritos para jugar la Liga 1.

DESLINDO RESPONSABILIDAD

El delantero habló en conversaciones con distintos medios, dejando en claro que todos los jugadores llegaron a inicios del 2026, algo que el club ya había indicado. "Todos los jugadores llegaron en enero, nadie estaba en diciembre, y era algo del club", indicó.

Asimismo, aclaró el no saber de la situación de sus compañeros y que sus funciones como gerente deportivo fueron hasta empezar el campeonato. "No sé cómo está la situación porque yo hice como gerente deportivo hasta que empezó el campeonato; después me dedico a jugar al fútbol y el presidente está a cargo de todo eso", manifestó.

PRIMER SEÑALADO EN POLÉMICA

Por otro lado, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) solicitó mediante una carta al presidente del cuadro cajamarquino, Edisson Zabaleta, regularizar la situación contractual de los futbolistas Nilson Loyola y Emanuel Páucar.

Asimismo, la entidad deportiva afirmó que los contratos de los jugadores aún no han sido registrados ante la FPF - Liga 1 y que tampoco se ha efectuado el pago de sus remuneraciones correspondientes al mes de enero. Por ello, solicitaron la formalización inmediata de los contratos de los futbolistas.