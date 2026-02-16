¡Se viene el debut de Mano Menezes!: Perú enfrentará a Senegal en amistoso internacional

La Selección Peruana jugará ante el campeón africano en París durante la fecha FIFA de marzo, en un partido que marcará el estreno oficial del técnico brasileño.

Todo está encaminado para el primer desafío de la nueva etapa de la Selección Peruana. Diversos medios deportivos dan por hecho que existe un acuerdo oficial para que el combinado nacional enfrente a Selección de Senegal en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA del mes de marzo, duelo que significará el debut oficial de Mano Menezes como entrenador del equipo peruano.

El encuentro representa una prueba de alta exigencia para el nuevo comando técnico, ya que Senegal es el vigente campeón de la Copa Africana de Naciones y cuenta con futbolistas de primer nivel internacional. Entre ellos destaca Sadio Mané, capitán y máxima figura del conjunto africano, quien milita en el fútbol europeo y es uno de los referentes del continente.

El compromiso contra el conjunto africano se disputará en la ciudad de París, en Francia, y será el primer partido del año para la Bicolor. Además, desde la interna de la federación se informó que ya existen conversaciones para concretar un segundo amistoso en marzo frente a otro rival de jerarquía, con el objetivo de aprovechar al máximo la ventana internacional.

PLAN EN MARCHA

En los próximos días, Mano Menezes sostendrá reuniones con la gerencia deportiva de la Federación Peruana de Fútbol para definir la planificación, la lista de convocados y los detalles logísticos del enfrentamiento ante Senegal. La expectativa es alta por conocer el rendimiento del técnico brasileño en el inicio de esta nueva etapa al frente de la selección nacional.