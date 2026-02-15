Deportes

Denuncia contra futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fue archivada en Argentina

La justicia argentina archivó la denuncia por presunta agresión sexual contra los jugadores por falta de jurisdicción y traslada el expediente a los tribunales uruguayos.

Según el ‘Diario Olé’, el caso de los futbolistas  Carlos ZambranoSergio Peña y Miguel Trauco, será remitido a la justicia de Uruguay, pues en Argentina fue archivado. Como se recuerda, los jugadores fueron denunciados por una joven de presunto abuso sexual.

De acuerdo con el medio, se decidió que la denuncia sea vista por la justicia charrúa pues el caso de supuesta agresión sexual a la muchacha de 22 años se habría registrado en Uruguay, y no en Argentina, por lo que no pueden ser juzgados en dicho país.

VARIOS PERITAJES

"La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país", explica Olé en su amplio reportaje sobre los deportistas peruanos.

Sin embargo, la Fiscalía argentina antes de remitir todo el expediente a Uruguay realizó diversas diligencias: tomó declaraciones, incautó el celular de la amiga que acompañaba a la denunciante y dispuso varios peritajes, entre ellos pruebas de ADN, etc.


