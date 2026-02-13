DT de 2 de Mayo apunta a Sporting Cristal tras dejar fuera a Alianza Lima

Entrenador paraguayo declaró que esperaba un mejor desempeño del cuadro blanquiazul y busca que Sporting Cristal ratifique el buen juego del fútbol peruano.

Tras haber dejado fuera a Alianza Lima de la Copa Libertadores, permitiéndoles avanzar de ronda, Eduardo Ledesma fue tajante con sus declaraciones contra el desempeño del cuadro victoriano. “Considerábamos que iba a jugar otro tipo de juego. Nos adaptamos y las que tuvimos no supimos aprovechar porque también tuvimos para marcar”, declaró.

Ledesma reconoció el desempeño de su plantel y el nerviosismo propio de su debut en una competición internacional, además de analizar a su próximo rival que lo llevará a volver a tierras peruanas.

APUNTA A SPORTING CRISTAL

Asimismo, analizó el estilo de juego de su próximo rival, Sporting Cristal, refiriéndose al estilo de juego del fútbol peruano que lamentablemente no encontró en su cruce con los de La Victoria. “Siempre espero del fútbol peruano el trabajo del balón con gente de buen pie. Me sorprendió Alianza en ese sentido. Espero que Sporting Cristal sea un equipo que juegue, que intente mover el balón porque es la característica del fútbol peruano”, indicó.

La fase 2 de la Copa Libertadores iniciará primero en Paraguay en el Estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, el próximo 17 de febrero. Mientras que la revancha se dará en el Estadio Miguel Grau del Callao una semana después.

HACIENDO HISTORIA

El cuadro paraguayo debutó en la Copa Libertadores en la Fase 1, a 90 años de su fundación. Su única participación internacional previa había sido en la Copa Sudamericana 2025, donde cayó ante Guaraní de su mismo país.

El equipo paraguayo accedió a esta etapa tras ser finalista de la Copa Paraguay; luego de eliminar a Alianza Lima, enfrentará a Sporting Cristal, donde buscará repetir la hazaña y seguir haciendo historia.