Tras la eliminación de la Copa Libertadores, Fondo Aliancista llama a Junta General de Acreedores

La reunión de acreedores se desarrollará entre el 23 y 26 de marzo, en medio del mal momento del club, y tendrá como punto principal el informe de la gestión 2025 de la actual administración.

Tras empatar 1 - 1 ante 2 de Mayo de Paraguay y sentenciar su eliminación en la fase 1 de la Copa Libertadores, quedó en evidencia el mal momento en el que atraviesa el cuadro blanquiazul.

Ante esta situación, Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Aliancista del Perú, informó que convocó a una reunión a la Junta General de Acreedores de Alianza Lima. "Se cita a los acreedores del Club Alianza Lima a la reunión virtual de Junta de Acreedores, a realizarse en dos convocatorias sucesivas los días 23 y 26 de marzo del 2026, a las 10.00 horas", informó.

TEMAS A TRATAR

Esta derrota no solo ha causado revuelo en la hinchada, la cual busca responsables y soluciones por el mal inicio de año del cuadro victoriano, sino que también ha puesto en cuestionamiento las labores realizadas por la dirigencia íntima.

Asimismo, los temas de la agenda serán los siguientes:

Informe de gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal. Pronunciamiento de la Junta de Acreedores sobre el resultado de la gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal. Propuestas de la Junta de Acreedores para el desarrollo institucional del Club Alianza Lima. Otros asuntos de interés.

A LEVANTAR CABEZA

Por su parte, los de La Victoria buscarán recuperarse y volver al triunfo este sábado, cuando enfrenten a Alianza Atlético de Sullana por el torneo local, con el objetivo de seguir sumando puntos y alcanzar el primer lugar del Torneo Apertura.