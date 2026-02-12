Entorno del futbolista Arda Güler denuncia supuesto acoso laboral en el Real Madrid

El formador del futbolista turco aseguró que existirían tensiones internas en el vestuario, pero el jugador lo desmintió públicamente.

Las recientes declaraciones sobre un presunto caso de acoso en el vestuario del Real Madrid CF que involucraría a Arda Güler generaron revuelo en medios deportivos internacionales. La controversia surgió luego de que Serhat Pekmezci, mentor del futbolista y figura clave en su etapa formativa en Turquía, afirmara en una entrevista que el joven jugador estaría enfrentando “mobbing” dentro del club español.

Según Pekmezci, el mediocampista no habría sido plenamente aceptado por algunos integrantes del plantel. En sus declaraciones, señaló que existiría un grupo con “egos muy altos” que no vería con buenos ojos la presencia del futbolista turco. Estas palabras encendieron el debate sobre el ambiente interno del equipo y la adaptación de jóvenes talentos en planteles de élite.

Arda Güler responde y niega acoso en el Real Madrid

Frente a la repercusión de estas afirmaciones, el propio Güler optó por pronunciarse públicamente a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El jugador fue categórico al desmentir cualquier situación de hostigamiento y aseguró que desde su llegada al club ha recibido respaldo. “Desde el primer día me he sentido parte de esta familia”, expresó el futbolista, rechazando la versión de su mentor.

Además, añadió que se encuentra “feliz y honrado de compartir vestuario con mis compañeros”, dejando en claro que no reconoce ningún escenario de acoso laboral dentro de la institución. Hasta el momento, no se han presentado pruebas adicionales que respalden las declaraciones iniciales, ni otros integrantes del equipo han confirmado la existencia de conflictos internos. El caso, por ahora, queda marcado por versiones contrapuestas entre el entorno del jugador y su propia postura oficial.