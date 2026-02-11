Alianza Lima quedó eliminado de la Libertadores: no le pudo ganar a 2 de Mayo en Matute

El cuadro íntimo igualó 1-1 y no logró revertir la derrota sufrida en Paraguay, sellando una temprana eliminación en la fase 1 del torneo continental.

Alianza Lima se despidió de la Copa Libertadores luego de empatar 1-1 frente a 2 de Mayo de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva. El resultado no le alcanzó al conjunto blanquiazul, que arrastraba la derrota por 1-0 del partido de ida y vio frustrado su objetivo de avanzar a la siguiente ronda del certamen sudamericano.

En la primera mitad, los íntimos asumieron el protagonismo con mayor control del balón y presión constante en campo rival. No obstante, la visita fue la primera en generar peligro y obligó a la defensa local a extremar cuidados. Alianza tuvo su mejor oportunidad antes del descanso mediante un penal, pero Eryc Castillo no pudo vencer al arquero Ángel Martínez, quien sostuvo el cero para los paraguayos.

El complemento trajo emociones inmediatas. Luis Advíncula desató la ilusión en Matute con un potente remate que significó el 1-0 parcial y acercó a los íntimos a la remontada. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el árbitro sancionó un penal a favor de 2 de Mayo, bien ejecutado por Wilson Brahian Ayala para establecer el empate que terminó siendo definitivo.

LA FIGURA FUE MARTÍNEZ

En los minutos finales, Alianza Lima volcó todo su esfuerzo en ataque, pero se encontró nuevamente con la figura del portero Martínez, quien evitó el segundo tanto local. Con este resultado, 2 de Mayo avanzó a la segunda fase de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Sporting Cristal, mientras que el elenco blanquiazul deberá enfocarse en el torneo local tras una eliminación que generó decepción en su hinchada.