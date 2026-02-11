¡No va más!: Alianza Lima hizo oficial la salida de Carlos Zambrano

Tras un mutuo acuerdo, Alianza Lima dio a conocer que Carlos Zambrano dejó de pertenecer a la institución. Mediante un comunicado vía redes sociales, el club victoriano aseguró que llegó a un acuerdo para la desvinculación del defensor.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes”, fue lo que manifestó el equipo blanquiazul.

DESPIDO TRAS ESCÁNDALO

Asimismo, Zambrano se suma a Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes también fueron apartados del plantel tras ser implicados en un presunto caso de abuso sexual ocurrido durante la concentración del equipo en Uruguay.

Por último, el club mantiene su postura señalando que la decisión responde a la necesidad de priorizar los valores del club y mantener la concentración del plantel en los próximos compromisos deportivos.