¡Jugará en Canadá! Inter Toronto ficha a delantero peruano Sebastián Gonzales Zela

El exjugador de Alianza Lima fue anunciado como nuevo refuerzo del Inter Toronto para la Canadian Premier League. Llega tras su paso por el fútbol europeo y con la confianza total del comando técnico.

Sebastián Gonzales Zela fue oficializado como nuevo jugador del Inter Toronto, equipo que compite en la Canadian Premier League, luego de disputar la temporada 2025 con el KF Teuta de la primera división de Albania. El club canadiense incorporó al delantero peruano como refuerzo para la presente campaña, con una opción contractual que permitiría renovar su vínculo por un año adicional.

El atacante de 26 años cuenta con una amplia experiencia en el fútbol profesional. En Perú defendió las camisetas de Comerciantes Unidos, Coopsol, Ayacucho FC, Universidad San Martín, Sport Boys y Alianza Lima, club con el que se consagró campeón nacional en 2021. Además, su reciente paso por Europa le permitió sumar roce internacional en una liga competitiva.

Tras hacerse oficial su llegada, Sebastián Gonzales Zela expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. “Estoy muy feliz de pertenecer al equipo este año y con muchas ganas de que empiece el campeonato. Espero verlos a todos alentando en el estadio, nos vemos pronto”, señaló el delantero en un video difundido por el club a través de sus redes sociales.

RESPALDO DE SU DT

Por su parte, el director técnico Mauro Eustáquio destacó las cualidades del futbolista peruano y aseguró que encaja con la idea de juego del equipo. “Sebastián es un delantero con una sólida trayectoria, ha ganado títulos y conoce distintas culturas futbolísticas. Su movimiento, ritmo de trabajo y mentalidad encajarán perfectamente con nuestra forma de jugar”, afirmó en declaraciones a la prensa.