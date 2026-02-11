Alianza Lima va por la remontada ante 2 de Mayo en Matute

Alianza Lima afronta esta noche un duelo decisivo en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima frente a Sportivo 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El equipo blanquiazul, que viene de caer 1-0 como visitante en Paraguay en el partido de ida, está obligado a dar vuelta el marcador global para avanzar a la próxima ronda del certamen continental.

El conjunto dirigido por Pablo Guede encara este compromiso con la clara necesidad de mostrar un mejor rendimiento colectivo que el exhibido en suelo guaraní, donde un gol de Diego Acosta al minuto 84 selló la victoria del 2 de Mayo. Esta desventaja sitúa a los íntimos en la posición de ir a buscar la clasificación con iniciativa ofensiva desde el pitazo inicial.

Clave para la clasificación: superación y estrategia

La serie está marcada por la exigencia de un resultado favorable para los peruanos, que deberán imponerse por al menos dos goles de diferencia si quieren dejar atrás a su rival y acceder a la Fase 2, donde los espera Sporting Cristal. El compromiso, programado para las 7:30 p.m. (hora peruana), congrega a la afición local en un estadio que se anticipa lleno y expectante.

El técnico aliancista podría alinear a sus hombres de mayor experiencia y rendimiento ofensivo para esa misión. Aunque las formaciones definitivas se confirmarán momentos antes del inicio, se maneja un esquema inicial con figuras clave en ataque y en la medular.

Presunta alineación de Alianza Lima:

Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Carbajal; Chávez, Gentile, Vélez; E. Castillo, Girotti y Guerrero.