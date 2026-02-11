Alarma en Bolivia por lesión de Guillermo Viscarra: Sufrió desgarro muscular

El arquero de Alianza Lima sufrió un desgarro de segundo grado y su presencia en el repechaje rumbo al Mundial 2026 quedó en observación.

La Selección de Bolivia encendió las alertas tras conocerse la lesión de Guillermo Viscarra, uno de sus referentes de cara al repechaje internacional rumbo al Mundial 2026. El guardameta de Alianza Lima sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho luego del encuentro ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, situación que lo alejará de las canchas por varias semanas.

Pese a ello, el entrenador de La Verde, Óscar Villegas, se mostró optimista sobre la evolución del arquero. El técnico señaló que el área médica ya entregó un primer informe y que los exámenes complementarios permitirán conocer con mayor precisión el tiempo de recuperación, aunque confía en que Viscarra llegará en buenas condiciones a los partidos decisivos de marzo.

En declaraciones a medios bolivianos, Óscar Villegas destacó además la importancia del portero dentro del proceso de la selección boliviana. En ese sentido, remarcó que tanto Guillermo Viscarra como Carlos Lampe han sido piezas clave a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas y que su presencia resulta fundamental para afrontar el desafío del repechaje mundialista.

SUFRIÓ DESGARRO MUSCULAR

Por su parte, Alianza Lima confirmó la gravedad de la lesión mediante un comunicado oficial emitido tras el duelo copero. El club informó que Guillermo Viscarra fue sometido a exámenes médicos que confirmaron el desgarro muscular, por lo que seguirá un proceso de recuperación bajo supervisión del cuerpo médico blanquiazul, mientras en Bolivia aguardan su pronta recuperación.