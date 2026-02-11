¡Atención hinchas de Universitario! Sekou Gassama podría debutar ante Cienciano

El atacante español-senegalés completó los entrenamientos sin inconvenientes y quedó listo para integrar la nómina crema en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes tuvo una jornada clave de entrenamientos en Campo Mar ‘U’, donde Sekou Gassama se convirtió en la principal novedad del día. El delantero español-senegalés trabajó a la par del plantel y dejó buenas sensaciones en el comando técnico de cara al duelo frente a Cienciano de Cusco.

Fuentes cercanas al club merengue confirmaron que el atacante de 30 años será incluido en la lista de convocados para el compromiso del viernes en el estadio Monumental de Ate. El entrenador Javier Rabanal avaló su presencia tras evaluar su condición física y adaptación al sistema de juego del equipo.

Durante la sesión, Gassama participó activamente en ejercicios ofensivos y compartió labores con Alex Valera, apuntando a una posible sociedad en ataque. La combinación de ambos delanteros aparece como una alternativa interesante para reforzar el poder ofensivo del vigente tricampeón del fútbol peruano.

SITUACIÓN DE POLO Y FLORES

Universitario continúa ajustando detalles para definir su once inicial. La presencia de Andy Polo y Edison Flores aún no está asegurada debido a molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico tomará una decisión en las próximas horas antes de recibir a Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.