Ignacio Buse logra épica remontada en el Argentina Open y avanza a octavos

El tenista peruano Ignacio Buse protagonizó una de las victorias más dramáticas del Argentina Open 2026 al remontar un 5-1 con set abajo frente al italiano Francesco Passaro. El limeño, ahora Top 100 del ranking ATP, mostró carácter y resistencia en la arcilla bonaerense. Su próximo rival será el argentino Sebastián Báez en un duelo clave por los octavos de final.

Remontada histórica de Ignacio Buse

Ignacio Buse debutó en el Argentina Open con una victoria épica que ya se perfila como uno de los momentos más impactantes del tenis peruano en 2026. El jugador limeño, ubicado en el puesto #96 del ranking ATP, derrotó al italiano Francesco Passaro tras revertir un marcador adverso de 5-1 y set abajo en la cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club, demostrando fortaleza mental y capacidad de reacción en los momentos más críticos del encuentro.

El partido estuvo marcado por la intensidad desde el inicio, con un Passaro que exigió al máximo al peruano sobre la arcilla. Buse, que no competía desde noviembre debido a una lesión, regresó al circuito con una actuación que combinó agresividad en las devoluciones y resistencia física. “Estoy contento por el rendimiento de hoy, más allá del resultado”, declaró tras el triunfo, resaltando la dificultad de los meses previos fuera de competencia.

Próximo reto: Sebastián Báez y el salto a la cancha central

Gracias a esta victoria, Ignacio Buse avanzó a los octavos de final del Argentina Open, donde enfrentará al argentino Sebastián Báez, actual #34 del mundo y uno de los favoritos del torneo ATP 250 de Buenos Aires. El encuentro está programado para el miércoles 11 de febrero de 2026 en el court Guillermo Vilas, aunque el horario aún no ha sido confirmado por la organización.

El propio Buse reconoció la exigencia del desafío que se avecina, destacando el gran inicio de temporada de su rival, quien suma ocho victorias en diez partidos y una final en el ATP 250 de Auckland. El peruano espera disputar el partido en la cancha principal, escenario que marcaría otro hito en su carrera como nuevo integrante del Top 100 del tenis mundial.

La victoria en Belgrano también representa un impulso anímico tras dos meses difíciles por lesión, etapa que el deportista calificó como “muy dura mentalmente”. Con el apoyo del público peruano y argentino en las graderías, el joven tenista cerró el encuentro con el puño en alto y la mirada puesta en un nuevo objetivo dentro del Argentina Open, torneo que podría consolidarlo como una de las revelaciones sudamericanas del circuito ATP.