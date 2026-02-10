Quiere su revancha: Carlos Bustos no descarta volver a dirigir a Alianza Lima en un futuro

Los recuerda con cariño. Carlos Bustos, actual técnico de UTC, no descartó un posible retorno a Alianza Lima. En conversación con L1max, el entrenador argentino manifestó que no ve con malos ojos un regreso al cuadro de La Victoria y que en algún momento se podría dar esa opción.

Asimismo, no solo mencionó la posibilidad de un regreso, sino que reconoció que le tocó llegar en un momento difícil, pero que con trabajo consiguió los resultados. "Puede ser que en algún momento se pueda presentar. Yo también soy bastante equilibrado y autocrítico. Me tocó estar en un momento bien difícil. Creo que, sin ser el mejor equipo en ese momento de la competencia, fuimos campeones. Hicimos las bases de lo que fueron los dos últimos títulos", dijo.

BUENOS RESULTADOS

Asimismo, Bustos destacó los buenos resultados obtenidos y la forma en que su equipo compitió con el plantel disponible. “La gente se puede quedar con un poco de la imagen del desarrollo futbolístico que nosotros tuvimos. Nosotros nos adaptamos a lo que era mejor para poder competir mejor", indicó.

También hizo énfasis en Sporting Cristal y lo puso de ejemplo como un club que venía haciendo las cosas bien por esos años. "En ese momento prevalecía lo que hacía cristal en esos años, y afortunadamente nosotros creo que le ganamos a un gran cristal, a lo mejor con un poco menos de argumentos, pero con ideas claras de ir a lo que convenía", argumentó.

PUDO DAR MÁS

Finalmente, lamentó no haber podido mostrar un mejor nivel de juego; sin embargo, destacó que el equipo cumplió los objetivos trazados al conseguir los resultados que se propusieron. "Me hubiera gustado jugar de mejor manera, pero era un equipo que tenía bien claro cómo hacerlo, que era ir en búsqueda de los resultados, y los resultados los obtuvimos", concluyó.