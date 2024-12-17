Quiere mundial: Marcelo Moreno Martins regresa del retiro para jugar en Oriente Petrolero

Tras haberse retirado hace dos años del fútbol profesional en plenas Eliminatorias al Mundial 2026, el delantero Marcelo Moreno Martins decidió volver del retiro y continuar su carrera en el club Oriente Petrolero.

Lo que solo se veía como un rumor, en las últimas semanas comenzó a tomar más fuerzas, siendo la noticia confirmada por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, el cual confirmó el regreso del goleador histórico de la selección boliviana.

VUELTA A LA SELECCIÓN

Fernando Costa, quien comunicó el fichaje estrella de los Albiverdes, no descartó la posible convocatoria de Martins para el repechaje internacional que afronta el país del Altiplano. “A partir de ahí (vuelta al fútbol), depende del cuerpo técnico convocarlo o no para futuros amistosos o partidos oficiales de la Selección”, declaró.

Por otro lado, indicó que el delantero ha venido teniendo una preparación de manera independiente con preparadores físicos personales y esto habría sido un factor fundamental para su contratación en Oriente Petrolero. “Que está trabajando con preparadores físicos personales”, dijo. “Me imagino que eso ha incidido en la decisión de Oriente Petrolero de solicitar su fichaje”, finalizó el presidente.