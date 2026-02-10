Alianza Lima vs 2 de Mayo: este es el once ofensivo de Guede para buscar la remontada por la Libertadores

El técnico blanquiazul apostará por sus principales figuras este miércoles en Matute con el objetivo de remontar la serie y avanzar de fase.

Alianza Lima afrontará este miércoles 11 de febrero un partido decisivo ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede llega con desventaja en el marcador global y está obligado a ganar en casa para mantener vivo el sueño continental, por lo que el estratega argentino prepara una alineación de alto nivel.

En el arco estará Alejandro Duarte, quien asumirá la titularidad ante la ausencia del lesionado Guillermo Viscarra. La defensa mantendrá una estructura sólida con Luis Advíncula y Cristian Carbajal por los laterales, mientras que Renzo Garcés y Mateo Antoni conformarán la zaga central. La consigna será clara: seguridad atrás y proyección constante para generar superioridad en ataque.

El mediocampo tendrá como ejes a Gianfranco Chávez y Fernando Gaibor, encargados de la recuperación y salida limpia del balón. Más adelantado aparecerá Jairo Vélez, llamado a ser el conductor del equipo y el enlace con la ofensiva, donde Eryc Castillo y Kevin Quevedo aportarán velocidad por las bandas, dejando a Paolo Guerrero como principal referencia en el área.

2 DE MAYO LLEGÓ A LIMA

Por su parte, 2 de Mayo llegará a Matute con la intención de sostener la ventaja obtenida en la ida. El conjunto paraguayo, que repetiría el mismo once inicial, apostará por el orden defensivo y los contragolpes rápidos con Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz como principales armas ofensivas, en busca de dar el golpe y sellar una histórica clasificación ante los íntimos.