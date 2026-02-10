Es una bajeza: abogado de joven argentina critica denuncia de Carlos Zambrano contra su patrocinada

Luis Deuteris, abogado de la joven argentina que denunció por presunta agresión sexual a los futbolistas Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano, criticó la demanda por extorsión que presentó este último contra su patrocinada.

"Querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad es, realmente, le diría que de una bajeza importante", manifestó contrariado el letrado en breve entrevista con RPP.

PERSONA INESCRUPULOSA

Asimismo, rechazó de manera categórica que la muchacha se encuentre relacionada con un intento de extorsión hacia el conocido futbolista, y aseguró que con la demanda, aparentemente, busca quedar libre de responsabilidad.

Finalmente, el abogado Deuteris señaló que las acciones del señor Zambrano Ochandarte, de 36 años, correspondían a una "persona inescrupulosa" al querer relacionar a su joven representada con la comisión de un delito.