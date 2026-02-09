Conar reconoce que no hubo penal contra Universitario y anunció sanción a Kevin Ortega

Juan Sulca, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, señaló que la acción de Williams Riveros no debió sancionarse como penal y reconoció errores en la actuación del árbitro Kevin Ortega.

La polémica no tardó en instalarse en el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. En apenas la segunda jornada, el empate 1-1 entre Universitario y Cusco FC dejó fuertes cuestionamientos por el penal sancionado a favor del cuadro cusqueño en los minutos finales, decisión tomada por el árbitro Kevin Ortega y que terminó siendo determinante en el resultado.

Ante las críticas, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) salió al frente. Su presidente, Juan Sulca, se refirió a la jugada protagonizada por Williams Riveros y Aldair Fuentes, aclarando que, a su criterio, no correspondía la sanción máxima. “Tenemos que tomar correctivos”, señaló, al reconocer que el arbitraje del encuentro no fue el más adecuado.

Sulca explicó que, en primera instancia, Ortega no observó infracción alguna y dejó seguir el juego. Sin embargo, posteriormente fue llamado por el VAR para revisar la acción por una posible falta dentro del área. Tras analizar las imágenes, el juez decidió cobrar penal, una determinación que generó debate inmediato entre hinchas y especialistas.

CONTACTO INEVITABLE

Finalmente, el titular de la Conar fue enfático al indicar que se trató de un “contacto inevitable” propio del juego y que no debía considerarse falta. Además, dejó entrever que este tipo de acciones serán evaluadas internamente para evitar que se repitan en las próximas fechas, en un campeonato que recién comienza pero ya viene marcado por la controversia arbitral.