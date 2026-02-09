Joan Laporta dimite y Rafael Yuste asume la presidencia interina del FC Barcelona

Joan Laporta presentó este lunes su dimisión como presidente del FC Barcelona, un trámite necesario para poder disputar su reelección en los comicios convocados para el próximo 15 de marzo.

La renuncia fue formalizada durante la reunión ordinaria de la junta directiva del club, según informó la entidad azulgrana en un comunicado oficial. Con la salida de Laporta, el vicepresidente primero Rafael Yuste, cercano colaborador del dimitido presidente, asumirá la dirección del club de manera interina.

Su mandato se extenderá hasta el 1 de julio, fecha en la que el nuevo presidente electo tomará posesión del cargo. Junto con Laporta, también cesaron varios miembros de la junta directiva para poder participar en el proceso electoral.

Gestión de Laporta

Laporta, de 63 años y en el puesto desde 2021 tras un primer mandato entre 2003 y 2010, es considerado por la prensa catalana como el favorito para imponerse en los comicios. Su gestión, marcada por la salida de Lionel Messi en 2021 y diversas operaciones para aliviar la grave crisis financiera del club, ha sido fuertemente criticada por sus principales opositores.

Candidatura y polémica

El candidato Víctor Font, quien fue segundo en las anteriores elecciones, lo acusa de haber "hipotecado una parte de los activos del club". Se prevé que, además de Laporta y Font, se presenten las candidaturas de Xavier Vilajoana (exjugador), Marc Ciria (empresario) y Joan Camprubí (impulsor del movimiento social "Som un clam").