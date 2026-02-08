Melgar dio el golpe en el Gallardo y venció 2-1 a Sporting Cristal por la fecha 2 del Apertura

El cuadro arequipeño se impuso en los descuentos con un gol de Cristian Bordacahar y sumó su segunda victoria consecutiva en la Liga1.

FBC Melgar logró un triunfo clave como visitante al derrotar 2-1 a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, en duelo correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. El conjunto ‘dominó’ mostró eficacia en los momentos decisivos y se quedó con los tres puntos en un partido intenso y disputado.

Tras un primer tiempo parejo y sin goles, el marcador se abrió en la segunda mitad. A los 53 minutos, Bernardo Cuesta apareció en el área para adelantar a Melgar y silenciar el Gallardo. Sporting Cristal reaccionó con cambios ofensivos y encontró el empate a los 86’, gracias a Felipe Vizeu, quien aprovechó un balón dentro del área para poner el 1-1.

Cuando el empate parecía sellado, Melgar golpeó en una contra letal. En el tiempo añadido, a los 90’+7, Cristian Bordacahar definió con precisión tras una rápida transición ofensiva y decretó el 2-1 definitivo para los dirigidos por Juan Reynoso. El tramo final estuvo marcado por la tensión, con las expulsiones de Santiago González en Cristal y Matías Zegarra en el elenco visitante.

SE MANTIENE INVICTO

Con este resultado, el cuadro arequipeño sumó seis puntos y se mantiene en lo más alto del Apertura, a la espera de recibir en la próxima jornada a CD Moquegua. Sporting Cristal, en tanto, se quedó con tres unidades y buscará recuperarse cuando visite a Juan Pablo II en Chongoyape.