Futbolista Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven argentina que lo acusó de abuso

En entrevista con Latina, Gonzalo Hidalgo, abogado del futbolista Carlos Zambrano, reveló que su patrocinado tomó acciones legales contra la joven argentina, y su entorno, que lo denunció por un presunto abuso. La demanda es por un supuesto intento de extorsión.

"No lo estamos haciendo para atribuirle una responsabilidad penal, sino para que la Fiscalía pueda investigar y determinar en tanto y en cuánto cada persona denunciada tiene participación en el hecho delictivo", declaró el letrado.

"Prácticamente en paralelo a los mensajes extorsivos que ha recibido mi patrocinado, esta persona ya se encontraba haciendo su denuncia, 20 o 25 minutos después, le llegan los mensajes", sostuvo el abogado del exseleccionado nacional.

MENSAJES EXTORSIVOS

Dijo también que esta denuncia incluye a la amiga de la muchacha de 22 años, presuntamente agredida, las tías de la misma, y a un usuario anónimo de redes sociales, desde cuya cuenta le habrían enviado a Zambrano Ochandarte mensajes extorsivos.

El jueves 22 de enero se conoció la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por parte de una joven, quien aseguró haber sido víctima de abuso en Uruguay. El hecho habría ocurrido en un hotel de Montevideo, donde concentraba el club Alianza Lima durante su pretemporada.