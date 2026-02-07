Barcelona anuncia su desvinculación de la Superliga y deja solo al Real Madrid

El FC Barcelona ha anunciado formalmente su desvinculación del proyecto de la Superliga europea, según informó el club catalán la mañana de este sábado 7 de febrero a través de un comunicado oficial.

El Barca notificó su decisión tanto a la 'European Super League Company' como a los demás clubes que formaban parte de la iniciativa, con lo que deja al Real Madrid como el único socio fundador que permanece en ella. Si bien el comunicado no ofreció más explicaciones, esta acción confirma el alejamiento progresivo que el Barça había mostrado en los últimos meses.

Distanciamiento y fallida mediación

Desde principios de la temporada 2025-26, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, había tendido puentes entre la UEFA y la Superliga en busca de un acuerdo. Este proceso culminó en octubre pasado, cuando acudió a una reunión de la antigua Asociación Europea de Clubes (ECA) en Roma con la intención de normalizar las relaciones con la UEFA y regresar a la "familia europea" tras el cisma que supuso el proyecto.

Desvinculaciones desde lanzamiento en 2021

La Superliga nació oficialmente el 18 de abril de 2021 con el respaldo de doce clubes fundadores, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid (España); Milan, Inter de Milán y Juventus (Italia); y Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham (Inglaterra).

Sin embargo, debido a las fuertes protestas de los aficionados, los seis clubes ingleses abandonaron el proyecto a los pocos días, seguidos por el Atlético de Madrid, el Milan y el Inter. En junio de 2023, la Juventus también comunicó su salida, dejando solo a Real Madrid y Barcelona como últimos defensores.