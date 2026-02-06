Alianza Lima anuncia la salida definitiva de Miguel Trauco y Sergio Peña

Alianza Lima confirmó este jueves la salida definitiva de Miguel Trauco y Sergio Peña, tras emitir un comunicado oficial en el que informó que ambos futbolistas ya no pertenecen a la institución. El anuncio se produce en medio de un contexto extradeportivo complejo que involucra a los jugadores, aunque el club evitó hacer referencia directa a investigaciones o denuncias en curso.

La comunicación institucional fue breve y directa, sin detallar las razones específicas de la desvinculación ni los términos contractuales de la decisión. Con ello, la dirigencia blanquiazul optó por cerrar el vínculo laboral con ambos futbolistas, quienes habían sido separados previamente del plantel principal mientras se evaluaba su situación.

Alianza Lima oficializa la desvinculación y marca distancia institucional

El mensaje difundido por el club apunta a marcar una postura clara desde lo institucional, priorizando la estabilidad interna y la imagen de la organización. Al no incluir mayores precisiones, Alianza Lima evita pronunciarse sobre aspectos legales y se limita a comunicar una resolución administrativa definitiva respecto a dos integrantes del primer equipo.

Cabe destacar que el comunicado no menciona a Carlos Zambrano, otro de los jugadores vinculados al mismo contexto, lo que sugiere que su situación aún se encuentra bajo análisis. De esta manera, el club íntimo adopta decisiones diferenciadas mientras el caso continúa su curso fuera del ámbito estrictamente deportivo.