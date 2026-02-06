“Me voy agradecido con Perú”: Gabriel Costa se despide tras cerrar su etapa en la Liga 1

El futuro de Gabriel Costa ya no estará ligado a la Liga 1. El delantero de 35 años anunció su salida definitiva del fútbol peruano con un mensaje que repasó sus logros deportivos y su vínculo con clubes históricos y la Selección Peruana.

Despedida emotiva y agradecimiento a los clubes peruanos

Gabriel Costa confirmó que seguirá su carrera en el extranjero luego de no entrar en los planes de Universitario para la presente temporada y tras frustrarse su posible fichaje por la Universidad San Martín. A través de sus redes sociales, el futbolista expresó su gratitud hacia Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario, instituciones donde consiguió títulos nacionales y dejó huella en el fútbol peruano.

El atacante, que fue parte del reciente tricampeonato crema, destacó que vestir las camisetas de los clubes más importantes del país fue un privilegio y recordó que cada campeonato representó sacrificio, exigencia y pasión. Sus palabras rápidamente se viralizaron entre los hinchas que siguieron su trayectoria en la Liga 1.

Selección Peruana y legado en la Liga 1

En su carta, Costa también dedicó un espacio especial a la Selección Peruana, donde disputó las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. El futbolista aseguró que representar a la Blanquirroja fue uno de los mayores honores de su carrera, resaltando la emoción de escuchar el himno nacional y el respaldo de la afición.

Además, el delantero subrayó que Perú fue fundamental en su crecimiento profesional y personal. El jugador deja el país con un palmarés que incluye títulos nacionales con Universitario (2), Alianza Lima (1) y Sporting Cristal (1), asegurando que se marcha orgulloso por lo conseguido y agradecido por el cariño recibido a lo largo de su paso por el fútbol peruano.