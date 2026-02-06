Copa Davis 2026: Perú se mide ante Alemania por un lugar en los Qualifiers

La ilusión copera vuelve a encenderse. Desde este viernes 6 hasta el sábado 7 de febrero, la selección peruana de tenis afrontará un exigente desafío frente a Alemania por los Qualifiers de la Copa Davis 2026, una instancia clave donde ya se sortearon los cruces.

El combinado nacional, todos integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), llega motivado y con la consigna de sorprender a un rival de alto calibre y en condición de visitante.

La serie se disputará en el Castello Düsseldorf, moderno coliseo indoor de superficie dura y con capacidad para 3,000 espectadores. Perú estará capitaneado por el histórico Luis Horna y contará en sus filas con Juan Pablo Varillas (284° ATP), Arklon Huertas del Pino (840° ATP), Ignacio Buse (98° ATP) y Gonzalo Bueno (217° ATP).

La acción comenzará el viernes 6 de febrero desde las 10:00 horas de Perú, jornada en la que se jugarán dos partidos de singles. Gonzalo Bueno debutará Yannick Hanfmann, mientras que Juan Pablo Varillas hará lo propio ante Jan-Lennard Struff.

La serie se definirá el sábado 7 de febrero, a partir de las 7:00 horas, con el encuentro de dobles y los dos singles restantes. La dupla Arklon Del Pino - Ignacio Buse chocará ante Tim Puetz y Kevin Krawietz, mientras que Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas se medirán ante Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann.

Gracias al trabajo conjunto de la Federación Deportiva Peruana de Tenis y el respaldo del Instituto Peruano del Deporte, el equipo nacional ha cumplido una preparación de alto nivel con el objetivo de representar al país con competitividad en esta importante cita internacional.

El ganador de la serie avanzará para enfrentar al vencedor del cruce entre Dinamarca y Croacia, en la siguiente ronda de los Qualifiers.