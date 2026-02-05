Álvaro Barco reafirma la confianza en Sekou Gassama y asegura que brillará con Universitario.

Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario de Deportes, se refirió a la actualidad de Sekou Gassama, quien aún no debuta con el actual tricampeón peruano, esto previo a jugarse la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga.

Barco resaltó las condiciones de su nuevo delantero, asegurando que tiene el perfil que le faltaba al equipo. “Lo de Gassama, sin duda, que se trata de no ir específicamente por un centro delantero, sino que, dentro de lo que son sus condiciones, sus cualidades, se trataba de poder llenar ese vacío o ese puesto que el equipo hoy necesita”.

LO LLENA DE ELOGIOS

Asimismo, llenó de elogios al delantero senegalés-español, resaltando sus cualidades físicas, su velocidad, e indicó que es un jugador diferente que causará muchos problemas para la defensa rival.

El directivo de la “U” muestra optimismo por el rendimiento del delantero; sobre todo respalda su cuota goleadora. “Estoy seguro que va a hacer muchos goles de cabeza, porque nuestro equipo, en ambas bandas, se entra muy bien, se entra muchas veces”.