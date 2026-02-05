Franco Navarro confía en la remontada de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Ante la reciente derrota, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, mostró optimismo de poder revertir el resultado negativo conseguido en Asunción contra 2 de Mayo, asegurando el compromiso y condiciones de sus jugadores y ratificando la fe que cuenta el plantel.

En una entrevista con “Vamos al Var”, el dirigente afirmó que solo se ha jugado el primer tiempo del compromiso y cree en la capacidad de sus jugadores de darle vuelta a la serie. "Sí. Es el primer tiempo que se ha jugado, vamos con fe, vamos con todo. Es un equipo que tiene muchas condiciones, mucha fe".

SORPRESA DE 2 DE MAYO

El partido estuvo muy cerrado hasta el minuto 84, que, por medio de un golazo de Diego Acosta, le dio el triunfo a 2 de mayo por 1 - 0 sobre Alianza Lima por la primera fase de la Copa Libertadores.

Anotando el único tanto del compromiso desde un remate de fuera del área que dejó consternado al cuadro blanquiazul. Ante esto, Acosta manifestó sentirse feliz por darle la victoria a su equipo. "Me voy feliz, es algo que siempre soñé. Esta es la competición más importante de Sudamérica; me esforcé mucho para estar acá".

Asimismo, Alianza Lima también tuvo opciones claras para adelantarse en el marcador mediante un remate de Gaspar Gentile que, lamentablemente para intereses blanquiazules, terminó siendo un intento desviado bajo la portería del equipo rival.

Alianza Lima buscará darle la vuelta al resultado el próximo miércoles 11 de febrero en Matute con el apoyo de su hinchada; el ganador de la serie continuará a la segunda fase previa, donde lo espera Sporting Cristal.