Sergio Peña dejaría Alianza Lima y viajaría a Europa tras resolver su contrato de mutuo acuerdo

El mediocampista Sergio Peña estaría próximo a poner fin a su etapa en Alianza Lima luego de que, según información difundida por RPP, ambas partes habrían resuelto su contrato de mutuo acuerdo. El vínculo del jugador con el club de La Victoria se extendería hasta el 2028; sin embargo, su permanencia se habría visto afectada tras la suspensión indefinida que afrontaría junto a otros futbolistas, en medio de una denuncia por presunto abuso sexual.

Futuro en Europa y negociaciones en curso

De acuerdo con los reportes periodísticos, el volante nacional viajaría en las próximas horas a Europa para incorporarse a un equipo del fútbol turco, que sería el Sakaryaspor, elenco que milita en la TFF Primera División. La operación se realizaría bajo la condición de jugador libre, lo que habría facilitado el acuerdo entre el entorno del futbolista y la directiva extranjera.

El posible traspaso representaría el regreso de Sergio Peña al ‘Viejo Continente’, escenario donde buscaría relanzar su carrera lejos del foco mediático local. Hasta el momento, ni el club íntimo ni el propio jugador habrían emitido un pronunciamiento oficial, por lo que la situación continuaría en evaluación mientras avanzan las negociaciones.

Contexto de la salida y postura institucional

Según trascendiera, la dirigencia de Alianza Lima habría optado por priorizar la disciplina interna y resguardar la imagen institucional ante las investigaciones en curso. La salida del volante se habría acelerado luego de ser apartado del primer equipo durante la pretemporada realizada en Uruguay, escenario que habría marcado el inicio de las conversaciones para resolver su situación contractual.

Mientras se esperan confirmaciones oficiales, el presunto fichaje en Turquía podría representar un nuevo capítulo para el futbolista peruano, quien intentaría reenfocar su carrera deportiva en el extranjero en medio de un contexto marcado por la polémica y la atención mediática.