Liga Peruana de Vóley: Rebaza Acosta separa a Claudia Palza del plantel por indisciplina

En plena recta decisiva de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, el club Rebaza Acosta anunció la separación de la voleibolista Claudia Palza, exseleccionada nacional, debido a reiterados actos de indisciplina. La medida fue confirmada por el presidente de la institución, Jonel Córdova, quien explicó que la decisión se tomó tras múltiples llamados de atención y conversaciones internas que no lograron revertir la conducta de la deportista.

Indisciplina reiterada y decisión del club

Según detalló el directivo en entrevista con Radio Ovación, uno de los episodios que marcó el quiebre ocurrió antes de un partido clave, cuando la jugadora llegó tarde sin previo aviso, incumpliendo el protocolo de entrega de carnés establecido por la organización. Córdova señaló que las tardanzas no fueron hechos aislados y que, pese a las sanciones económicas y advertencias personales, la situación se repitió durante la temporada.

El titular chalaco afirmó que habló con la voleibolista en diversas ocasiones, tanto por teléfono como de manera presencial, recibiendo disculpas que no se reflejaron en cambios sostenidos. Ante ello, el directorio y el comando técnico sostuvieron una reunión en la que se decidió no continuar con la jugadora, pese a que mantenía contrato vigente. El dirigente lamentó la salida y destacó el talento de Palza, aunque remarcó que el respeto a las normas internas es innegociable.

Rebaza Acosta busca enfocarse en la competencia

Mientras el equipo intenta dejar atrás la polémica, la institución se mantiene en la novena posición del torneo con 13 puntos y necesita ingresar al grupo de los ocho mejores para seguir en carrera por el título. La ausencia de la central ya se sintió en el duelo ante Atlético Atenea, donde el conjunto chalaco cayó por 3-1, resultado que alimentó especulaciones sobre su situación antes de que la dirigencia confirmara la decisión.

Desde el entorno del club insistieron en que la puntualidad y el compromiso forman parte del proyecto deportivo, especialmente en un plantel joven que busca consolidarse en la Liga Peruana de Vóley. Rebaza Acosta ahora se prepara para enfrentar a Circolo Sportivo Italiano en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, en un partido clave que pondrá a prueba la fortaleza del equipo tras la salida de una de sus titulares.